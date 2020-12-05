Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 756
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 954
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1215
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1503
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 756
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5202
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
7
4
9
5
7
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
&quot;Требовали справку, что муж жив&quot; - учительница о переезде в Испанию
"Требовали справку, что муж жив" - учительница о переезде в Испанию
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Видео
Все видео
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 756
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 918
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 756
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 189
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 03:08

Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева

  Комментировать
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Фото: Фейсбук

Внук первого президента Казахстана, председателя Совета безопасности Нурсултана Назарбаева Айсултан якобы умер в результате передозировки кокаином.

Незадолго до смерти мужчина обещал раскрыть изданию Financial Times подробности коррупционных схем членов семьи Назарбаева, а также их связь с Путиным.

Издание таки обнародовало расследования о коррупции среди членов семьи Назарбаева на десятки миллионов долларов.

В распоряжении журналистов оказалась переписка сотрудников Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК) и представителей зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Речь идет о 2008-2014 годах и контрактах на строительство газопровода в Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

ЕТК продавал с надбавкой в цене сталь для производства труб заводам в России и Украине, а потом у этих же заводов покупал трубы. Закупочная цена составляла 935 долларов за тонну, а Трубной металлургической компании они обходились по 1,5 тысячи долларов за тонну.

Общая прибыль составила 75 млн долларов, из которых Кулибаев мог получать 70% – 53 млн.

Также Айсултан Назарбаев якобы обещал раскрыть изданию подробности и вел переговоры с казахстанским оппозиционером. В беседе с последним он рассказал о коррупционных схемах в нефтегазовой отрасли и назвал имена членов своей семьи и людей из Кремля, вовлеченных в коррупцию.

Financial Times утверждает, что некоторые детали из документов, изученных газетой, совпали с тем, о чем говорил внук Назарбаева.

Еще в феврале Айсултан писал на своей странице в Facebook, что он знает о "масштабной коррупции между правительствами России и Казахстана".

"Есть прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1,5 млрд долларов в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, и, в частности, Алексея Миллера, руководителя российского "Газпрома". Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем", – отмечал тогда он.

Айсултан Назарбаев умер в ночь на 16 августа в Лондоне. Ему было 29-летний, парень не дожил до 30-ти всего 10 дней.

Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 22707
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 9099
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 9054
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 6237
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
 6 Просмотров: 5490
Мир
В стране хотят ввести четырехдневную рабочую неделю
В стране хотят ввести четырехдневную рабочую неделю Просмотров: 342
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
7
 Просмотров: 666
В центре города прогремел мощный взрыв: есть жертвы
В центре города прогремел мощный взрыв: есть жертвы Просмотров: 783
Самая старая дикая птица планеты отложила яйцо: фото
Самая старая дикая птица планеты отложила яйцо: фото Просмотров: 639
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
15
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
2
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
2
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
Голосов: 363
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть