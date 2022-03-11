Журналисты разоблачили европейское имущество одного из "столпов режима Путина"

Пока Евгений Новицкий не попал в санкционный список ЕС и США с началом полномасштабной войны России против Украины. Фото: "Ведомости"

Журналисты программы "Схемы" совместно с проектом Scanner Project обнаружили французскую недвижимость Евгения Новицкого - бизнес-партнера российского олихарха Владимира Евтушенкова и одного из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы" в РФ.

Пока Новицкий не попал в санкционный список ЕС и США с началом полномасштабной войны России против Украины, говорится в расследовании "Схем".

В 1997 году российский Forbes писал, что ФБР США подозревает Новицкого в отмывании средств для "Солнцевской" - организованной преступной группировки. А его жену Наталью Новицкую в российских таблоидах называют "светской дамой" и основательницей проекта "Пространство личного роста Villa Torre Paola".

Новицкий с 2005 по 2015 год возглавлял холдинг Евтушенкова АФК "Система". В настоящее время он является одним из руководителей "РТИ Системы", входящего в сотню крупнейших оборонных компаний мира и производящего для Минобороны РФ системы управления и связи, радиотехническое оборудование, стационарные радиолокационные станции "Воронеж", предназначенные для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет. .

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Журналистов "Схем" заинтересовала французская компания под названием SCI Natalya. Ее основателем является Новицкий с супругой. Место регистрации компании – это территория, на которой расположено имение с бассейном – 36 Av Du Roi Albert 1er 06400 Cannes.

В ходе расследования не нашлось сведений о купле-продаже этой виллы и ее стоимости, но журналисты "Схем" предполагают, что "посторонним и несвязанным лицам регистрировать фирму по этому адресу просто не позволили бы".

"Следовательно есть веские основания предполагать, что эта недвижимость принадлежит Новицким", - отмечают в материале.

Журналист "Схем" Максим Савчук совместно с проектом Scanner Project нашел три виллы у российского олигарха Владимира Евтушенкова во Франции под Ниццей. Евтушенков – один из богатейших людей России. Он председатель совета директоров и владелец 64% акций АФК "Система". Эта российская корпорация владеет концерном "РТИ Системы", входящим в сотню крупнейших оборонных компаний мира, разрабатывая для российского вооружения системы управления и связи радиотехническое оборудование.