Журналист сообщил о загадочной смерти китайского посла

Автор: Reuters Ду Вэй был послом КНР в Украине в 2016-2020 годах

В Израиле нашли мертвым посола Китая Ду Вэя.

Об этом сообщил дипломатический корреспондент израильского канала Барак Равид в своем Twitter.

Тело 57-летнего Ду Вэя нашли в его квартире в Герцлии.

Причины смерти пока неизвестны.

Инцидентом занимаются правоохранители.

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Ду Вэй прибыл в Израиль в начале марта. Из-за эпидемии коронавируса две недели находился на карантине. До того 4 года был послом Китая в Украине. Имеет жену и ребенка.

Украинская общественная организация подала в суд иск относительно бездеятельности правительства Китая и государственных органов Украины, что привело к распространению Covid-19. Иск содержит 9 требований, среди которых - обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права.