Жителям США ограничат подачу воды в душе

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В США решили вернуть действующее до правления Дональд Трампа ограничение на подачу воды из бытового душа до 2,5 галлона (9,5 л) в минуту с одной душевой лейки. Об этом пишет NBC.

Данные ограничения действовали в США с 1992 года. В 2013-м году правила уточнили, теперь 9,5 л в минуту должна была пропускать вся конструкция, тогда как раньше напор ограничивался для каждой лейки душа. Трамп распорядился вернуть напор в 9,5 л в минуту для каждой бытовой лейки. Трампу казалось, что напор воды в душе слишком слабый и нельзя помыться хорошо.

"Вы принимаете душ, а вода не течет. Вы хотите помыть руки, а вода не идет. Это означает, что вы будете дольше принимать душ и воды используете намного больше. А мне надо много воды, потому что мои волосы должны быть идеальны", - объяснил свое решение о ликвидации ограничений Трамп.

Однако в Минэнерго США посчитали, что экономнее, как для страны так и для каждого домохозяйства, будет отменить решение Трампа. При этом, как отмечает телекомпания, на практике для американцев мало что поменяется, поскольку новые душевые лейки почти всегда рассчитаны на подачу воды по стандарту 2013 года, отмечает NBC.

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