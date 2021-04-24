Жителям Израиля советуют не летать в Украину

Украина попала список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует гражданам не летать в Украину.

Это объясняют сложной эпидемситуацией из-за коронавируса, информирует The Jerusalem Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пасхальные праздники в Ровненской области отметят усилением карантина

"Мы настоятельно не рекомендуем выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Мы определили 7 стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - заявил исполнительный директор Минздрава Хези Леви.

Так, в список нежелательных для туристов государств попали Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция и Украина. При этом список может дополняться.

12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.