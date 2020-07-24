Жительница Одессы через суд требует сделать ДНК-тест козлу своей соседки

Козы на ферме Baxter Lane. Фото: tampabay.com/ предоставлены Heather Dayner

Жительница американского города Одесса, штат Флорида, подала иск в суд на свою соседку и требует взять анализ на отцовство у ее козла.

Об этом курьезном инциденте пишет американская газета Tampa BayTimes.

Крис Хедстром (Kris Hedstrom) впервые пригрозила подать в суд на свою соседку Хизер Дайнер в феврале - если та не предоставит ДНК-тест на отцовство козла. И это не шутка.

В конце мая Хедстром подала гражданский иск против Дейнер. Крис требует возвращения коз, приобретенных у Хизер, плюс возмещение судебных издержек и адвокатских сборов. Или провести ДНК-тест, чтобы подтвердить их происхождение.

В декабре 2019-го Хедстром заплатила Дейнер $900 за 5 козлят нигерийской карликовой породы, которых она назвала Белла, Джиджи, Рози, Зелди и Маргот.

Согласно иску, Хедстром была уверена, что козлята зарегистрированы в Американской ассоциации молочных коз. В этой организации регистрируют родословные породистых коз.

Дело в том, что козы с родословной больше ценятся, чем незарегистрированные.

Дейнер заявила, что отец козы, Country Caprese Ace, был зарегистрирован в организации. Но Американская ассоциация молочных коз отклонила ее заявление о регистрации козлят, поскольку Дейнер не является ее действительным членом.

Чтобы доказать отцовство, им нужно было бы около 40 волосяных фолликулов от отца козы для проведения ДНК-теста.

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Поэтому владелица потомства и написала в феврале письмо к соседке с просьбой провести анализ. Зато получила предложение осуществить обратный обмен - козлят на уплаченные за них деньги.

Однако покупательница отказалась. А затем в течение 3 месяцев неоднократно проникала на ферму Baxter Lane владелицы козла, да еще и жаловалась на нее в полицию. Впоследствии написала сообщение "Больше никогда не связывайся со мной".

А затем в июне обратилась в суд.

Кроме того, Хедстром рассказала эту историю журналистам и даже показала фото козла на ферме Baxter Lane. Но позже отказалась от заявлений и пригрозила журналистам иском, если они опубликуют эту историю.

Животные не могут прочитать о методах воспитания и родственных отношениях в книгах или интернете. Живут инстинктами и доказывают: все, что нам нужно, это немного любви и семейного тепла.