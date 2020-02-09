Татарка или имеет общих предков с Зеленским - "Няша" Поклонская заказала тест ДНК

Наталья Поклонская решила узнать, какие у нее гены Фото: depo.ua

Экс-прокурорка Крыму и колаборантка Наталья Поклонская заказала генетический тест в одной из московских клиник.

Такое решение "Няша" приняла после того, как заявила на телевидении, что она - русская украинка.

"После моих слов началась буря в стакане: "Да как она посмела?!", "Что она себе позволяет?!". В воздухе повисло главный вопрос: "Ху из миссис Поклонская?" (Ну, по национальности)", - пишет Поклонская на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что решила развеять мифы вокруг себя и узнать, какие у нее гены.

"Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с российской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугают многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем сумасшедший радикал Джемилев? А вдруг в нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма! Так что ждите ответ на главный вопрос российской политики. Я горжусь своими предками!", - добавляет Поклонская.

5 января "Няша" заявила, что хочет стать послом России в Украине.