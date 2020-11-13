Жители Пуэрто-Рико проголосовали против независимости от США

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россель голосует на референдуме о статусе островов в 2017 году / Twitter

14 ноября 1993-го в Пуэрто-Рико состоялся референдум, на котором большинство жителей высказалось против независимости от США.

Пуэрто-Рико - территория на правах самоуправления под юрисдикцией США, которая имеет статус неинкорпорированной организованной территории. Это означает, что она не является неотъемлемой частью Америки, верховная власть принадлежит Конгрессу, но действие американской конституции ограничено.

Пуэрто-Рико имеет свою конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Связь с США заключается в совместном гражданстве, валюте и обороне. Из-за отсутствия четкой законодательной базы статуса этот вопрос активно обсуждается на острове и в США.

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Территория попала под управление США после победы Америки в испано-американской войне 1989-го. С тех пор состоялось уже 6 референдумов о статусе островов. Большинство раз они выступали против независимости, но при сохранении статус-кво отдельной территории. 3 ноября этого года жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы присоединиться к США как 51-ый штат. Решение о включении нового штата в состав США должен теперь принять Вашингтон.

Жители территории имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах, и не имеют представительства в Конгрессе. Они могут свободно путешествовать по США. Живя в Америке, могут выбирать ее власть.