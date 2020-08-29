Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста

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Жители Хабаровска и других населенных пунктов края приняли участие в 50-й акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала и политических репрессий в регионе.

По оценкам мэрии города, в акции приняли участие 1200 человек. По мнению журналистов - тысячи. Они прошли по улицам города, вышли к мэрии города, а затем - на площадь имени Ленина, передает "Настоящее время".

Протестующие скандировали "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!". Несли плакаты "Долой репрессии" и "Наш выбор - наш Фургала".

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Полиция задержала активиста Андрея Маклидина, водителя "Фургаломобиля" - фудтраку с плакатами в поддержку арестованного губернатора, который вместе с протестующими передвигается Хабаровском. Его обвиняют в создании помех движению транспорта во время участия в акции.

Маклидина оставили в спецприемнике в суд, который состоится в понедельник, 31 августа.

Губернатора Хабаровского края арестовали почти два месяца назад. Он в московском СИЗО.

Участники протестов требуют перевести его в Хабаровск и провести открытый процесс над ним в регионе.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по дороге домой и отправили в Москву. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. По сообщению российских СМИ, речь идет об убийстве бизнесменов Евгения Зари 2004 года и Олега Булатова 2005 года и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Сам губернатор Хабаровского края вины не признает. В стране проходят акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В Хабаровске протестуют 50-й день подряд.