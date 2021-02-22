Зимбабве начала вакцинацию населения

Вице-президент Зимбабве и министр здравоохранения Константино Чивенга получил вакцинацию от коронавируса в столице Хараре / REUTERS

Африканская страна Зимбабве развернула программу вакцинации против COVID-19. Медики получили первые из 200 тыс. китайских вакцин Sinopharm, подаренных властями КНР.

Первым вакцинировался вице-президент Константино Чивенга. Программа бесплатной и добровольной вакцинации в стране нацелена на 10 млн с 14,4 млн граждан. Об этом пишет Voice of America.

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Чивенга, который одновременно является министром здравоохранения, сказал, что Зимбабве выиграет войну против COVID-19.

"Заметное снижение количества новых случаев коронавируса свидетельствует об окончании второй волны пандемии. Несмотря на это, власти Зимбабве проводит закупку и вакцинацию. Мое министерство провело все научные процедуры подтверждения эффективности вакцины Sinopharm, которая составляет 79%. Мое присутствие здесь с некоторыми должностными лицами с Минздрава должно показать доверие правительства к вакцине Sinopharm", - сказал Чивенга.

Как пишет Reuters, Зимбабве планирует вакцинировать около 60 тыс. медиков и медицинских работников в рамках первого раунда. Далее будут летние и люди с хроническими заболеваниями. На данный момент в стране зарегистрировано более 35 тыс. случаев COVID-19 и более 1,4 тыс. смертей.

Чивенга сообщил парламенту, что программа вакцинации Зимбабве, которая является бесплатной, была нацелена на 60% населения, чтобы получить коллективный иммунитет.

Никто не знает, каким является коллективный иммунитет к коронавирусу. Многие эксперты говорят, что это 70% населения и более.

Правительство Зимбабве также ведет переговоры с Россией о закупке их вакцины Sputnik V.

Часть граждан и правозащитные группы сомневаются в эффективности китайской вакцины и призывают правительство провести клинические испытания, прежде чем начинать вакцинацию.

Правозащитная группа Zimbabwe Lawyers for Human Rights заявила, что будет судиться с правительством, если власть не проведет клинические испытания вакцины Sinopharm. Чивенга ответил, что не хочет слышать аргументов правозащитников, и все желающие получат вакцину.

Как писала ранее ВВС, от коронавируса на конец января в Зимбабве умерли уже трое министров. В частности, глава МИД Сибусисо Мойо, министр транспорта Джоэл Бигги Матиза и глава пенитенциарной системы Парадзай Уиллингс Зимонди. Представитель правительства Ник Мангвана заявил тогда, что это врачи виноваты в смерти чиновников. Мол, так их устранили с политической арены. Потом извинялся за свои слова.

Как пишет US News, с 2003 года Зимбабве развернула активное сотрудничество с Китаем и Россией. Это произошло после ссоры с западными странами, которые ввели санкции в ответ на нарушения прав человека и фальсификации выборов во время правления экс-президента Роберта Мугабе, который умер в 2017-м.

Кампании по вакцинации начинают проводить по всей Африке. Прививки делают в небольшой части из 54 стран континента. Общее население Африки - 1,3 млрд человек. Там более 3,7 млн подтвержденных случаев COVID-19. Большая часть больных и погибших от коронавируса может быть неучтенной из-за нехватки тестов.

ЮАР, на которую приходится 40% всех подтвержденных случаев Covid-19 в Африке, тоже начала кампанию вакцинации с использованием вакцины Johnson & Johnson.

По данным "Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний", по всей Африке, нужно вакцинировать примерно 680 млн человек для достижения коллективного иммунитета. Эксперты считают, что вакцины начнут поступать на континент в больших количествах в конце этого и в следующем году.