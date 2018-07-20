"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии

В Финляндии благодаря государственной программе почти не осталось бездомных.
Чтобы сократить их количество, с 2008 года там работает национальная программа Housing First ( "Сначала - жилье"), сообщает "Настоящее время".
Ее суть в том, что любой бездомный получает от государства недорогое жилье, большую часть аренды которого будет оплачивать государство. Программа получила такие высокие оценки, ее одобряют и продолжают уже три различных правительства.
Еще в конце 1980-х годов в Финляндии было более 18 000 бездомных, из них почти тысяча - бездомных семей. Далеко не все жили на улицах: часть находилась в исправительных и медицинских учреждениях и в приютах, часть временно жила у друзей и родственников.
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"Недорогое" жилье не означает некачественное. Один из комплексов, где бездомный может поселиться, называется "Вейнола", он находится в городе Эспоо, который очень динамично роозвиваеться.
"Здесь все готово для жизни. Все квартиры примерно 35 квадратных метров", - показывает жилье Пилви Коул, директор жилого комплекса.
Обычно такая квартира стоит 480 евро в месяц. Но если бездомный получает пособие по безработице, то он заплатит лишь около 100 евро.
В бразильском штате Рондония сняли на видео мужчину, который 22 года живет одиноко в джунглях.
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