"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии

Государство оплачивает жилье бездомным. Фото: кадр из видео.

В Финляндии благодаря государственной программе почти не осталось бездомных.

Чтобы сократить их количество, с 2008 года там работает национальная программа Housing First ( "Сначала - жилье"), сообщает "Настоящее время".

Ее суть в том, что любой бездомный получает от государства недорогое жилье, большую часть аренды которого будет оплачивать государство. Программа получила такие высокие оценки, ее одобряют и продолжают уже три различных правительства.

Еще в конце 1980-х годов в Финляндии было более 18 000 бездомных, из них почти тысяча - бездомных семей. Далеко не все жили на улицах: часть находилась в исправительных и медицинских учреждениях и в приютах, часть временно жила у друзей и родственников.

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"Недорогое" жилье не означает некачественное. Один из комплексов, где бездомный может поселиться, называется "Вейнола", он находится в городе Эспоо, который очень динамично роозвиваеться.

"Здесь все готово для жизни. Все квартиры примерно 35 квадратных метров", - показывает жилье Пилви Коул, директор жилого комплекса.

Обычно такая квартира стоит 480 евро в месяц. Но если бездомный получает пособие по безработице, то он заплатит лишь около 100 евро.

В бразильском штате Рондония сняли на видео мужчину, который 22 года живет одиноко в джунглях.