Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года

Человек из ямы 22 года одиноко живет в джунглях. Фото: Funai

В бразильском штате Рондония сняли на видео мужчину, который 22 года одиноко живет в джунглях.

Мужчина считается последним представителем индейского племени, которое истребили местные фермеры. Его называют Последним в племени, Самым одиноким человеком в мире или Мужчиной в яме - из-за ям, которые он строит, чтобы поймать животных, рассказывает Guardian.

На опубликованном видео Мужчина из ямы пытается свалить дерево с помощью мачете. Он почти голый и носит лишь повязку на бедре. Видео выложила местная организация Funai, которая занимается туземцами.

Никто не знает имени индейца, языка, на котором он говорит, и названия племени, к которому он принадлежал. Но время от времени находят его лачуги. Funai имеет строгие правила и запрещает сотрудникам общаться с отшельниками. Они лишь время от времени наблюдают за ними. По свидетельству чиновников, Мужчине из ямы около 50. Он выживает за счет охоты на лесных свиней, птиц и обезьян. Проживает на территории более 8 га. Регион со всех сторон окружен фермами. Представители некоммерческой организации Survival International добились, чтобы леса, где живет мужчина, не вырубали. Оставляют для него в лесу примитивное оружие, которое он сможет использовать.

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Впервые мужчины увидели в 1996. За год до того местные фермеры убили его племя из 5 человек. В 1998 его последний раз снимали на видео. Funai считают, что в бразильской Амазонии проживает 113 племен без юридического статуса. Из них 27 замечали туристы и ученые.

Японская власть заставила вернуться к цивилизации 82-летнего Масафуми Нагасаки, который прожил на необитаемом острове 29 лет. Мужчина ушел от цивилизации в 1989. Поселился на необитаемом острове Сотобанари. Планировал там умереть. Теперь он живет в доме в 60 км от острова