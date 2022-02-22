Жесткие санкции против России: Кулеба срочно созвонился с Блинкеном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном по поводу санкций против России.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Учитывая динамику ситуации, провел еще один телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии нашей встречи в Вашингтоне.

Ключевая тема – санкции. Он подчеркнул необходимость применить жесткие санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия", - написал он.

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21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".

Великобритания, Канада, Япония и Франция готовятся ввести против РФ пакет санкций за признание ЛНР и ДНР.

Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций. Они предусматривают запрет на новые инвестиции и финансовую деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО