Жену самого разыскиваемого наркобарона века арестовали

Жену наркобарона задержали в США. Фото: matzavreview.com

В США в аэропорту им. Даллеса в Вашингтоне задержали жену наркобарона "Эль Чапо", модель, 31-летнюю Эмму Коронел Айспуро.

Ее подозревают в организации наркотрафика, пишет BBC.

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Айспуро также обвиняют в организации побега "Эль Чапо" из мексиканской тюрьмы в 2015 году и ее подготовку в январе 2017-го. Тогда наркобарон убежать не успел и его экстрадировали в США.

Жена когда-то самого разыскиваемого наркобарона ХХІ в. имеет 2 гражданства - американское и мексиканское. От "Эль Чапо" она родила 2 близнецов.

СМИ прозвали Айспуро самой верной женой преступника, ведь она присутствовала почти на каждом судебном заседании и не отказалась от него даже после показаний о жестокости мужа. Айспуро также не обращала внимание на множество любовниц "Эль Чапо".

Наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу "Эль Чапо", "Коротышка", арестовали 22 февраля 2014-го. Его называли самым разыскиваемым наркобароном мира.