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Женские протесты в Польше: полиция применила к участницам слезоточивый газ

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Женские протесты в Польше: полиция применила к участницам слезоточивый газ
К участницам протестов в Польше полиция применила слезоточивый газ. Фото:twitter.com/barbaraanowacka.

В Варшаве и еще десятку городов Польши вновь прошли марши протеста против запрета абортов в стране. Полиция применила против участниц слезоточивый газ.

Самая крупная акция с участием нескольких тысяч человек собралась в Варшаве. В дополнение к основному лозунги протеста, участники также отмечали 102-ю годовщину предоставления польским женщинам избирательных прав, передает издание RMF24.

Полиция постоянно призывала протестующих разойтись, отмечая, что в условиях карантина акция незаконна, и несколько раз блокировала движение. Люди в ответ кричали, что имеют право на протест.

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Также произошла мелкая стычка с полицией, к протестующим применили слезоточивый газ. От газа пострадала и депутат польского Сейма Барбара Новацкая.

Некоторое время после запланированного завершения акции люди не могли расходиться из-за того, что их со всех сторон блокировала полиция.

Всего в ходе акции в Варшаве полиция задержала 11 человек.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковський пообещал остановить софинансирования полиции. Такими методами он пригрозил правоохранителям, если они не прекратят применять насилие к участникам акций против запрета на аборты.

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