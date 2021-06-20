Женщину насмерть сбили на самокате и убежали

Человек в электросамокате в Париже / GETTY IMAGES

Итальянка погибла в Париже после того, как в нее врезались на электросамокате.

Полиция разыскивает виновника преступления. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на BBC.

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В понедельник, 14 июня, 31-летняя итальянка по имени Мириам гуляла по набережной Сены, где ее сбил электросамокат. Транспорт ехал с высокой скоростью, а его владелец не остановился, чтобы оказать пострадавшей помощь. Прокуратура открыла расследование.

Жертва, как считается, ударилась головой об тротуар, и ее сердце остановилось. Ей оказали экстренную медицинскую помощь, даже удалось восстановить сердцебиение. Потом забрали без сознания в больницу, где она находилась в коме до смерти в среду, 16 июня.

После этого инцидента в Париже возобновились дискуссии об ограничении движения электросамокатов, которые могут представлять опасность для пешеходов. Сейчас, по правилам, могут развивать скорость до 50 км/ч.

Ранее 65-летняя актриса и телезвезда Лиза Бейнс умерла 14 июня, через 10 дней после того, как в Нью-Йорке на нее наехал электросамокат.

В Одессе на "трассе здоровья" вдоль моря мужчины столкнулись на электросамокатах. Один из них двигался вверх, а другой, на скорости, спускался. Камера наблюдения зафиксировала, как они пытались разъехаться на узкой области, но не смогли. Один упал и ударился головой об асфальт. Его без сознания, забрала "скорая".