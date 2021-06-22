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вторник, 22 июня 2021 18:40

Женщину, которая заявила о рождении 10 детей, забрали в психбольницу

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Женщину, которая заявила о рождении 10 детей, забрали в психбольницу
Госиаме Ситхоле держат в больнице против ее воли. Фото: iol.co.za

Жительница ЮАР Госиаме Ситхоле, которая якобы родила 10 детей, попала в психиатрическую больницу.

Медики проводят психиатрическую экспертизу. Адвокат женщины Рефилое Мокоена требует ее освобождения через суд, сообщает IOL.

"Женщина отказалась от того, что ее следует доставить в больницу Тембиса для психиатрической экспертизы, поскольку почувствовала, что она полностью в здравом уме", - сказала адвокат.

Мокоена говорит, что с женщиной плохо обращались. На нее кричали и надели наручники.

Ее госпитализировали после информации, что женщина не была беременной.

"Медицинская оценка показала, что беременности не было. Это также говорит об отсутствии физических рубцов, которые бы свидетельствовали о недавнем кесаревом сечении", - сообщил источник.

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Отец Тебохо Цотеци ни разу не видел ни женщину, ни детей, с тех пор как она попала в больницу. Ни один из врачей не смог подтвердить ему факт рождения 10 детей за один раз.

Министерство здравоохранения Южной Африки заявило, что информация о том, что 37-летняя жительница страны Госиаме Тамара Ситхоле родила в июне сразу 10 детей, не подтвердилась. Ее муж раньше тоже говорил, что это фейк. Местонахождение младенцев так и не удалось установить.

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