Женщину арестовали за ершик с надписью "Путину"

Ершик с надписью "Путину" оставили под посольством России в Минске. Фото: sb.by

Жительницу Минска 30-летнюю Татьяну суд арестовал на 15 суток за ершик, на котором было написано "Путину".

Женщину обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий, сообщил правозащитный центр "Весна".

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По словам Татьяны, 23 января ее задержали за то, что она сопровождала парня, который оставил ершик с надписью у посольства России в Минске.

Женщина заверила, что ее задержал человек, который выбежал из будки охраны у российского посольства. Охранник опровергает эту информацию.

В субботу, 23 января, в российских городах акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тыс. человек.