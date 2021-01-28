Женщине ввели пять доз вакцины от коронавируса

Врачи ввели 5 доз вакцины одному человеку. Фото: Reuters

В литовской больнице женщине укололи пять доз вакцины от коронавируса.

Инцидент произошел в середине января в больнице города Мариямполь, пишет в Delfi.

После этого врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Женщина чувствует себя хорошо, но испытывает сильную боль в месте укола. Из-за этой ошибки четыре человека не получили вакцину.

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"Произошло так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не произошло", - сказал директор больницы.

Половина украинцев в этом году до весны переболеют коронавирусом или инфицируются. Это может означать то, что вакцинация в нашем государстве не потребуется, заявил иммунолог Андрей Волянский. В то же время медик считает вполне вероятным начало платной вакцинации в Украине в марте-апреле.