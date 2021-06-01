Женщина завела кабана весом 226 кг: мимишные фото

Фото: @floppythepig

Жительница штата Вирджиния, США, Челси Вининг вырастила огромного домашнего любимца - кабана по прозвищу Флоппи.

Об этом рассказало издание Bored Panda.

Флоппи родился 18 января 2020 года с синдромом Shaken Baby - у него бесконтрольно тряслась голова. Ветеринары советовали сделать поросенку эвтаназию. Они утверждали, что он не проживет дольше недели.

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Челси решила дать малышу шанс на счастливую жизнь - "хотя бы на короткое время".

"Мы с мужем забрали его в дом и кормили из бутылочки каждые три часа. Прошло уже больше года. Флоппи процветает. Сейчас у него даже есть отдельная комната", - прокомментировала Вининг.

По словам хозяев, кабан весит около 226 кг.

"Флоппи - мягкий великан. Он любит внимание и радуется, когда к нему приходят гости", - рассказала Челси.

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