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вторник, 01 июня 2021 12:04

Женщина завела кабана весом 226 кг: мимишные фото
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Домашний любимец кабан Флоппи весит 226 кг.
Фото: @floppythepig
Домашний любимец кабан Флоппи весит 226 кг.
Домашний любимец кабан Флоппи весит 226 кг.
Домашний любимец кабан Флоппи весит 226 кг.
Домашний любимец кабан Флоппи весит 226 кг.

Жительница штата Вирджиния, США, Челси Вининг вырастила огромного домашнего любимца - кабана по прозвищу Флоппи.

Об этом рассказало издание Bored Panda.

Флоппи родился 18 января 2020 года с синдромом Shaken Baby - у него бесконтрольно тряслась голова. Ветеринары советовали сделать поросенку эвтаназию. Они утверждали, что он не проживет дольше недели.

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Челси решила дать малышу шанс на счастливую жизнь - "хотя бы на короткое время".

"Мы с мужем забрали его в дом и кормили из бутылочки каждые три часа. Прошло уже больше года. Флоппи процветает. Сейчас у него даже есть отдельная комната", - прокомментировала Вининг.

По словам хозяев, кабан весит около 226 кг.

"Флоппи - мягкий великан. Он любит внимание и радуется, когда к нему приходят гости", - рассказала Челси.

В США леопардовая собака Катахулы по кличке Рокси ухаживает за своим лучшем другом золотистым ретривером Лейкером, у которого возникли проблемы со здоровьем.

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