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четверг, 27 мая 2021 13:51

Женщина выиграла $1 млн в Covid-лотерею

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Женщина выиграла $1 млн в Covid-лотерею
Лотерею в Огайо запустили 12 мая. Фото: pixabay.com

В США объявили победителей первого розыгрыша лотереи среди Covid-вакцинированных.

В штате Огайо $1 млн выиграла Эббигейл Бугенске из пригорода Цинциннати, пишет BBC.

Среди взрослых вакцинированных против коронавируса разыгрывают деньги, а среди подростков — стипендии на обучение в любом государственном университете штата. Победителям оплатят обучение, проживание, питание и учебники. Первую такую стипендию выиграл Джозеф Костелло.

В течение следующих четырех недель объявят остальных победителей. Розыгрыш будет происходить каждую среду.

Лотерею в Огайо запустили 12 мая, чтобы простимулировать американцев вакцинироваться. Средства на это выделяет Департамент здравоохранения штата. Список имен берут из общедоступной базы данных регистрации избирателей. Для участия нужно получить хотя бы первую дозу вакцины.

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В Польше среди вакцинированных лиц будут разыгрывать деньги и автомобили. Лотерею запускают для увеличения темпов иммунизации населения. Получив вакцину, поляки автоматически становятся участниками.

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Дата
27
мая

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