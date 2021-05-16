Женщина выбросила из окна многоэтажки 15 котов

Вся квартира женщины завалена хламом, из нее по вентиляции к соседям идет страшный запах. Фото: Pixabay

В Москве неадекватная женщина выбросила из окна 13 этажа 15 котов, часть из них погибли.

После совершенного женщина угрожала суицидом. Прибывшие на место чрезвычайники успокоили ее. Как сообщается, в результате инцидента погибли 8 кошек, пишет Униан.

Вся квартира женщины завалена хламом, из нее по вентиляции к соседям идет ужасающий запах.

"Ванная комната – в кошачьей моче, везде хлам", – рассказывают соседи.

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Отмечается, что в прошлом году в квартире живодерки произошло короткое замыкание из-за того, что полы прогнили из-за кошачьей мочи. Тогда сгорела расположенная этажом ниже квартира.

В Червонограде Львовской области дети убили лису и носили труп животного по улицам города.