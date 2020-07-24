Женщина впервые вышла в открытый космос

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 621
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3969
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2232
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7776
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 918
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 693
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1980
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3627
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
5
7
3
3
3
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Microsoft показала дизайн нового Office
Microsoft показала дизайн нового Office
Видео
Все видео
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 702
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 369
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1332
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5247
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 июля 2020
Просмотров: 162
Наскельні малюнки
У 19 його знала чи не вся молодь Шевчика. Та й у місті трохи, й не лише молодь. Ладний, у котонах-вельветах, виразноокий, він виникав в антуражі ...
суббота, 25 июля 2020 08:05

Женщина впервые вышла в открытый космос

  Комментировать
Женщина впервые вышла в открытый космос
Светлана Савицкая совершила первый выход в открытый космос. Фото: wixstatic.com

25 июля В 1984 году Светлана Савицкая первая из женщин-космонавтов совершила выход в открытый космос. Пробыла там 3,35 ч.

Это был второй полет женщины в космос. Тогда была бортинженером корабля "Союз Т-12" и станции "Салют-7". Продолжительность этого космического полета составила 11 суток 19 ч. 14 мин. 36 с.

Савицкая родилась 8 августа 1948 года в Москве. После окончания средней школы поступила в институт и одновременно села за штурвал самолета. Освоила типы самолетов МиГ-15, МиГ-17, Е-33, Е-66Б. Занималась парашютной подготовкой. Установила 3 ​​мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы и 15 мировых рекордов на реактивных самолетах. Является абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах. Впоследствии получила навыки летчика-испытателя. В этом деле освоила 20 типов самолетов.

Достигнув успехов как летчик, в 1980 году Савицкая ушла в космонавты. Первый полет совершила уже в 1982-м как космонавт-исследователь корабля "Союз Т-7". Работала на борту орбитальной станции "Салют-7". Продолжительность этого полета была значительно меньше - 7 суток 21 ч 52 мин. 24 с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как работают астронавты NASA в открытом космосе

После выхода в открытый космос, женщина планировала осуществить еще один полет уже в качестве командира женского экипажа вместе с Екатериной Ивановой и Еленой Доброквашиною. Сначала полет планировали на ноябрь 1985-го, но перенесли на год из-за неисправности орбитальной станции. Впоследствии Савицкая вынуждена была вообще отказаться от полета, ведь забеременела и ушла в декретный отпуск. 11 ноября 1986 года родила сына Константина.

В 1993 году пошла на пенсию. Работала доцентом Московского авиационного института. Затем занялась политикой. Была депутатом Государственной Думы 4 созывов.

Сейчас Савицкой 71 год, но она продолжает работать. Занимает пост заместителя председателя Комитета Государственной Думы по обороне.

Гайдемари Стефанишин-Пайпер совершила полет в космос 9 августа 2006-го. В этот день на корабле "Атлантис" впервые на орбиту Земли вышла женщина украинского происхождения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина впервые вышла в открытый космос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Женщина впервые вышла в открытый космос

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 3 Просмотров: 76432
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев Просмотров: 14508
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
15
 Просмотров: 8271
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
10
 Просмотров: 6246
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
 Просмотров: 4131
Мир
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
5
 Просмотров: 3276
Жительница Одессы через суд требует сделать ДНК-тест козлу своей соседки
Жительница Одессы через суд требует сделать ДНК-тест козлу своей соседки Просмотров: 1458
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
 Просмотров: 225
Twitter хочет собирать деньги за пользование соцсетями
Twitter хочет собирать деньги за пользование соцсетями Просмотров: 108
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
7
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
5
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
3
Назвали имя и требования полтавского террориста
3
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
2
Полиция начала расследовать поджог дома Шабунина. От ЕС поступило реакция
2
Оккупанты вырезали из тела медика Илина кости и органы, сержант Журавель истек кровью без помощи - ООС
Голосов: 86
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua