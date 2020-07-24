Женщина впервые вышла в открытый космос

Светлана Савицкая совершила первый выход в открытый космос. Фото: wixstatic.com

25 июля В 1984 году Светлана Савицкая первая из женщин-космонавтов совершила выход в открытый космос. Пробыла там 3,35 ч.

Это был второй полет женщины в космос. Тогда была бортинженером корабля "Союз Т-12" и станции "Салют-7". Продолжительность этого космического полета составила 11 суток 19 ч. 14 мин. 36 с.

Савицкая родилась 8 августа 1948 года в Москве. После окончания средней школы поступила в институт и одновременно села за штурвал самолета. Освоила типы самолетов МиГ-15, МиГ-17, Е-33, Е-66Б. Занималась парашютной подготовкой. Установила 3 ​​мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы и 15 мировых рекордов на реактивных самолетах. Является абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах. Впоследствии получила навыки летчика-испытателя. В этом деле освоила 20 типов самолетов.

Достигнув успехов как летчик, в 1980 году Савицкая ушла в космонавты. Первый полет совершила уже в 1982-м как космонавт-исследователь корабля "Союз Т-7". Работала на борту орбитальной станции "Салют-7". Продолжительность этого полета была значительно меньше - 7 суток 21 ч 52 мин. 24 с.

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После выхода в открытый космос, женщина планировала осуществить еще один полет уже в качестве командира женского экипажа вместе с Екатериной Ивановой и Еленой Доброквашиною. Сначала полет планировали на ноябрь 1985-го, но перенесли на год из-за неисправности орбитальной станции. Впоследствии Савицкая вынуждена была вообще отказаться от полета, ведь забеременела и ушла в декретный отпуск. 11 ноября 1986 года родила сына Константина.

В 1993 году пошла на пенсию. Работала доцентом Московского авиационного института. Затем занялась политикой. Была депутатом Государственной Думы 4 созывов.

Сейчас Савицкой 71 год, но она продолжает работать. Занимает пост заместителя председателя Комитета Государственной Думы по обороне.

Гайдемари Стефанишин-Пайпер совершила полет в космос 9 августа 2006-го. В этот день на корабле "Атлантис" впервые на орбиту Земли вышла женщина украинского происхождения.