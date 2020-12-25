Женщина впервые в истории возглавит ядерный авианосец

Эми Бауерншмидт стала первой командувачкою ядерного авианосца. Фото: kurs.com.ua

Впервые в истории США командующим ядерного авианосца станет женщина - капитан Эми Бауерншмидт. Она будет председательствовать эсминцем ВМС "Авраам Линкольн".

Об этом сообщает издание Голос Америки.

Бауерншмидт имеет специальность пилота вертолета.

"Для меня чрезвычайная честь, что меня выбрали. Мне нравится управлять матросами и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно", - заявила Бауерншмидт.

В 1994 году она закончила Академию ВМС США. Выпускницы того года стали первыми женщинами, которые начали служить на боевых кораблях и самолетах. Сейчас Бауерншмидт имеет более 3 тысяч часов полетов на вертолетах ВМС США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA предупреждает о приближении астероидов к Земле

Ранее она служила исполнительным офицером указанного авианосца. Теперь она будет руководить 5 тысячами военных.

Американский авианосец "Теодор Рузвельт" обратился к правительству с просьбой о помощи. На его борту - более 100 инфицированных коронавируса. Пентагон пока не планирует эвакуировать их. Экипаж авианосца - 4 тыс. Человек. Уже несколько дней корабль находится на стоянке возле острова Гуам. Ни у одного из зараженных моряков пока нет серьезных симптомов заболевания, однако количество инфицированных стремительно растет.