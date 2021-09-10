Женщина угрожала взорвать самолет, потому что опоздала на рейс

Женщина заявила о бомбе на борту самолета, потому что опоздала на рейс. Фото: Reuters

В США 46-летняя Марина Вербитски опаздывала на рейс с семьей из Флориды в Чикаго. Она попыталась задержать вылет, заявив, что на борту самолета бомба.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Женщина пришла к выходу на посадку, когда ее самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу. На борту находился ее зарегистрированный багаж.

Вербитски требовала, чтобы судно остановили, потому что сын опаздывает на учебу. Женщине отказали сотрудники аэропорта.

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Тогда Марина устроила ссору с охранниками. Когда она узнала, что на борту ее багаж, заявила, что в одном чемодане находится бомба.

Вылет самолета отложили, Вербитски арестовали. Пассажиров эвакуировали из самолета. Охранники аэропорта обыскали чемоданы, но взрывчатки не нашли.

Женщине предъявили обвинение в ложном сообщении о "закладке бомбы, взрывчатого вещества или оружия массового поражения".

4 сентября ранее закрытый по решению талибов аэропорт Кабула возобновил работу. Оттуда уже отправились два внутренние рейсы.