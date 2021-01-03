Женщина продала бокалы с $13 тыс. сбережений

В Беларуси женщина через интернет продала бокалы вместе со всеми сбережениями.

В коробку она отложила $ 13 тыс. и забыла. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета в Twitter.

Автор: twitter.com/guvd_minsk В Беларуси женщина через интернет продала бокалы вместе с тыс. сбережений

После продажи бокалов женщина обнаружила пропажу денег и обратилась в милицию. Кому именно продала свои сбережения - она не знала.

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В милиции покупательницу разыскали. Женщина подтвердила, что нашла $13 тыс. в коробке, не вернула их сразу, так как "растерялась". В результате сбережения были возвращены владелице.

На свалке в с. Шевченково Килийской объединенной территориальной общины в Одесской области нашли матрас с деньгами. Сразу несколько жителей села заявили о том, что деньги принадлежат именно им. Но доказать это никто из них не смог.