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пятница, 23 апреля 2021 15:42

Женщина попала в больницу из-за бесконечного оргазма

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Женщина попала в больницу из-за бесконечного оргазма
Пара Лиз и Эрик / TLC

Женщина в США не могла прекратить испытывать оргазм в течение более 4 ч. после секса, поэтому попала в больницу.

Лиз и ее партнер Эрик поделились историей в американском реалити-сериале "Секс отправил меня в скорую помощь". Об этом пишет Daily Star.

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Пара рассказала, что занялась сексом утром, когда начался оргазм, который никак не прекращался. Они попытались остановить его, попрыгав, выпив бокал вина и антигистаминные препараты. Через 1,5 ч. вызвали "скорую". Медики уже собирались выписать ей рецепт на успокоительное валиум, когда оргазм спонтанно прекратился.

Женщина вынуждена была отпроситься с работы, сославшись на недомогание. После оргазма она чувствовала себя уставшей и изможденной.

Странная проблема вскоре повторилась. Лиз пришлось ежедневно принимать лекарства, чтобы остановить случайные неудобные и изнурительные оргазмы на публике и дома.

"Сначала это было после секса. Потом дошло до того, что делала что угодно - смотрела телевизор, гуляла по улице. И внезапно испытывала оргазм. У меня было до 12 спонтанных длительных оргазмов в день", - говорит женщина.

В конце концов, лекарства помогло справиться с этим. Сначала она принимала их ежедневно, затем через день, потом раз в неделю, а потом раз в месяц.

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Дата
23
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