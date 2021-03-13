Женщина получила 2 года тюрьмы за призывы "разгромить город"

Суд в Копенгагене приговорил к 2 годам заключения женщину, которая во время протеста против коронавирусных ограничений призвала "громить город".

Женщина приняла участие и выступила с речью на акции коронаскептикив 9 января, организованного сообществом "Men in Black". В речи прозвучали в том числе фразы "громить город" и "сломать систему". Об этом сообщает The Local.

В тот день демонстрация переросла в беспорядки. Осужденная женщина до последнего оставалась в первых рядах, несмотря на призывы полиции разойтись.

Среди прочего, суд признал ее виновной в словах и действиях, которые "способствовали грубому нарушению общественного порядка и применению силы против полиции".

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