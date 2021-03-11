Ворам туалетной бумаги дали по 40 месяцев тюрьмы

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 1791
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 108
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1179
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 873
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1458
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1503
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 702
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2547
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1917
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
20
5
4
3
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
НАТО провело учения возле Одессы
НАТО провело учения возле Одессы
Проснулся самый высокий вулкан Евразии: фото и видео
Проснулся самый высокий вулкан Евразии: фото и видео
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 324
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1179
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 144
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
Просмотров: 153
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
четверг, 11 марта 2021 19:11

Ворам туалетной бумаги дали по 40 месяцев тюрьмы

  Комментировать
Ворам туалетной бумаги дали по 40 месяцев тюрьмы
Туалетная бумага. Иллюстративное фото / Reuters

В Гонконге приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы каждого из 3-х бандитов, которые в начале пандемии, угрожая ножами, украли сотни рулонов туалетной бумаги.

Суд вынес приговор в четверг, 11 марта. Каждый участник был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за вооруженное ограбление в феврале 2020-го. Тогда они украли около 600 рулонов туалетной бумаги. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Америке ограничили покупку туалетной бумаги в одни руки

Туалетная бумага стала дефицитным товаром в густонаселенном Гонконге, когда коронавирус впервые распространился из центрального Китая и поразил финансовый центр.

Начались панические закупки, когда с полок супермаркетов исчезли многие предметы первой необходимости, а также основные продукты питания. Супермаркеты не могли достаточно быстро пополнить запасы, что иногда приводило к длинным очередям в городе. Люди покупали пакеты рулонов туалетной бумаги, которые продавались в магазинах в течение нескольких минут после открытия.

Во время ограбления 3 мужчин признались, что использовали нож, чтобы угрожая водителю службы доставки у крупной сети супермаркетов, забрать бумагу. Они исчезли с 50 пакетами туалетной бумаги стоимостью около $220, но вскоре их нашла полиция. Банда призналась в ограблении, извинилась перед водителем и заплатила за рулоны.

Однако судья решил, что преступление было заранее продуманным и заслуживает на тюремное заключение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ворам туалетной бумаги дали по 40 месяцев тюрьмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 117814
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 25391
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 22392
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 13815
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 9549
Мир
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
5
 Просмотров: 360
В ЕС приняли решение относительно вакцины AstraZeneca
В ЕС приняли решение относительно вакцины AstraZeneca Просмотров: 270
В Польше объявили персоной нон грата белорусского дипломатаУ
В Польше объявили персоной нон грата белорусского дипломатаУ Просмотров: 45
На Евровидение не допустили песню от Беларуси
На Евровидение не допустили песню от Беларуси Просмотров: 225
В самого татуированного мужчины страны 98% тела в тату
В самого татуированного мужчины страны 98% тела в тату Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
1
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Голосов: 561
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть