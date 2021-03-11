Ворам туалетной бумаги дали по 40 месяцев тюрьмы

Туалетная бумага. Иллюстративное фото / Reuters

В Гонконге приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы каждого из 3-х бандитов, которые в начале пандемии, угрожая ножами, украли сотни рулонов туалетной бумаги.

Суд вынес приговор в четверг, 11 марта. Каждый участник был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за вооруженное ограбление в феврале 2020-го. Тогда они украли около 600 рулонов туалетной бумаги. Об этом пишет Gulf News.

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Туалетная бумага стала дефицитным товаром в густонаселенном Гонконге, когда коронавирус впервые распространился из центрального Китая и поразил финансовый центр.

Начались панические закупки, когда с полок супермаркетов исчезли многие предметы первой необходимости, а также основные продукты питания. Супермаркеты не могли достаточно быстро пополнить запасы, что иногда приводило к длинным очередям в городе. Люди покупали пакеты рулонов туалетной бумаги, которые продавались в магазинах в течение нескольких минут после открытия.

Во время ограбления 3 мужчин признались, что использовали нож, чтобы угрожая водителю службы доставки у крупной сети супермаркетов, забрать бумагу. Они исчезли с 50 пакетами туалетной бумаги стоимостью около $220, но вскоре их нашла полиция. Банда призналась в ограблении, извинилась перед водителем и заплатила за рулоны.

Однако судья решил, что преступление было заранее продуманным и заслуживает на тюремное заключение.