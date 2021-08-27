Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери

Женщина, одета как медсестра, украла ребенка с рук матери / Newsflash

Мексиканские полицейские ищут женщину, которая в больнице украла новорожденного ребенка из рук матери.

Полиция опубликовала изображения с камер видеонаблюдения подозреваемой, которая оделась как медсестра и украла ребенка. Об этом пишет Mirror.

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Вечером к матери подошла медсестра из ее палаты и попросила отнести ребенка в неонатальное отделение, где помогают малышам, нуждающимся в специальном уходе. Считая, что она сотрудница больницы, мать отдала ребенка.

Но когда попросила снова показать его, сотрудники сказали, что ни разу не просили забрать малыша. Ситуация вызвала немедленное расследование. Женщину и ребенка в здании не нашли. Местные власти начали поиск по всему штату. Губернатор штата подтвердил поисковую операцию. Власти также обратились к обществу с просьбой оказать поддержку в поисках.

90-летний Китаец по фамилии Ло встретился с давно потерянным сыном 60-летним Фу после того, как тот был похищен в детстве на железнодорожной станции. Ребенка у мужчины украли 58 лет назад. Отец встретился с сыном в городе Цзаочжуан в восточно-китайской провинции Шаньдун.