Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад

Отец и сын обнимаются, после почти 60 лет разлуки / AsiaWire

Китаец по фамилии Ло, 90 лет, встретился с давно потерянным сыном по имени Фу, 60 лет, после того, как тот был похищен в детстве железнодорожной станции.

Ребенка у мужчины украли 58 лет назад. Отец встретился с сыном в городе Цзаочжуан в восточно-китайской провинции Шаньдун. Об этом пишет Daily Star.

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Департамент общественной безопасности города опубликовал кадры трогательной встречи. Они со слезами на глазах обнимаются, пока люди записывают на камеры момент.

Ло потерял из виду двухлетнего сына на железнодорожной станции в 1963-м, когда ждал поезд. Он сказал, что на мгновение отпустил руку сына и понял, что что-то не так, когда заметил, что малыш исчез.

Мальчика похитили торговцы людьми, которые увезли его в Шанхай, где он был усыновлен супругами. Ло и его семья искали Фу много лет. Они использовали газеты, другие СМИ, а затем интернет.

В 2015-м отдел общественной безопасности Цзаочжуан начал специальное расследование с использованием новейших технологий, тестов ДНК и расширил поиск на другие провинции Китая.

В итоге они выследили Фу 1 июня после подтверждения совпадения ДНК. Сын встретился с отцом 8 июня, после 58 лет разлуки.

Фу пояснил, что приемные родители говорили ему, что взяли в Шанхае, но он больше ничего не знал о своем происхождении. В январе министерство общественной безопасности Китая начало национальную кампанию по борьбе с торговлей людьми и похищениями детей. По состоянию на 9 июня нашли 1680 детей, ставших жертвами торговли людьми.