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вторник, 14 мая 2019 02:24

Женщина оставила в пиццерии $424 тысячи

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Женщина оставила в пиццерии $424 тысячи
Официант пиццерии Patsy's Армандо Маркао нашел чек на $ 424 тыс. Фото: nydailynews.com

В Нью-Йорке 27-летний официант пиццерии Patsy's Армандо Маркао нашел чек на $ 424 тыс.

"В субботу обычно много людей, и я уже был готов выбросить в мусор все, что осталось на столе, но в последний момент увидел конверт с чеком", - отметил молодой человек, пишет Daily News.

Официант отдал чек владельцу заведения, а тот, в свою очередь, связался с редакцией местного издания и разыскал загадочную клиентку. Оказалось, что конверт забыла 79-летняя пенсионерка, бывшая соцработница.

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Вернувшись за деньгами, она извинилась перед официантом, которому не оставила чаевых, и предложила заплатить. Однако Маркао отказался.

Чтобы попасть на работу в элитный киевский ресторан, мало хорошего резюме. Надо оставить отзыв от предыдущего работодателя и хорошо знать английский. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал киевлянин Андрей Мартынов, который работает барменом в элитном ресторане столицы четвертый год.

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