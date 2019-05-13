Женщина оставила в пиццерии $424 тысячи

Официант пиццерии Patsy's Армандо Маркао нашел чек на $ 424 тыс. Фото: nydailynews.com

В Нью-Йорке 27-летний официант пиццерии Patsy's Армандо Маркао нашел чек на $ 424 тыс.

"В субботу обычно много людей, и я уже был готов выбросить в мусор все, что осталось на столе, но в последний момент увидел конверт с чеком", - отметил молодой человек, пишет Daily News.

Официант отдал чек владельцу заведения, а тот, в свою очередь, связался с редакцией местного издания и разыскал загадочную клиентку. Оказалось, что конверт забыла 79-летняя пенсионерка, бывшая соцработница.

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Вернувшись за деньгами, она извинилась перед официантом, которому не оставила чаевых, и предложила заплатить. Однако Маркао отказался.

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