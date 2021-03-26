Женщина не мыла волосы 3 года: что из этого вышло

Мелани Ллевелин не мила волосы 3 года. Фото: Melanie Llewellyn

39-летняя британка Мелани Ллевелин более 3 лет не мила волосы. Женщина устала, что после мытья ее волосы становятся непослушными и отказалась от этой процедуры.

Фотографии до и после опубликовало The Sun.

По словам Ллевелин, она тратила много времени и денег, чтобы привести волосы в порядок. Она всегда обращалась в салоны красоты, чтобы они решили ее проблему. Однако позже просто перестала мыть волосы.

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"Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо", - рассказала Мелани.

Женщина верит, что волосы могут самоочищаться. Несмотря на это, она все равно ходила в салоны, чтобы освежить укладку различными средствами.

Через локдаун все салоны закрылись, и женщина впервые за 3 года все же помыла голову.

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