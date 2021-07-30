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Женщина купила лотерейные билеты, чтобы скоротать время, и выиграла

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Женщина купила лотерейные билеты, чтобы скоротать время, и выиграла
Женщина купил несколько скретч-карт, чтобы скоротать время / Getty Images

Женщина в США выиграла $1 млн после того, как пропустила рейс и решила купить несколько лотерейных билетов.

51-летняя Анджела Каравелла из Канзас-Сити купила несколько скретч-карт, чтобы скоротать время после того, как застряла в аэропорту Флориды. Об этом пишет Daily Star.

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Она выиграла главный приз на "Самой быстрой дороге" - $1 млн. Анджела посетила штаб-квартиру лотереи и получила выигрыш в виде единовременной выплаты в размере $790 тыс.

Она купила билет в супермаркете. Магазин получит бонус в размере $2 тыс. за продажу выигрышного билета.

Ранее на этой неделе пенсионерка выиграла в лотерею $100 тыс. Женщина из Ньюкасла в Австралии не осознавала, что выиграла, пока официальные лица не связались с ней. Пенсионерка намерена угостить за выигрыш детей и других членов семьи.

В начале июля в штате Колорадо, США, мать четверых детей выиграла $1 млн в лотерее для вакцинированных от коронавируса.

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Дата
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