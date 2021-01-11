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Землетрясение забрало жизни более 220 тыс. человек

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Землетрясение забрало жизни более 220 тыс. человек
Последствия землетрясения в столице страны Порт-о-Пренс / Getty Images

12 января 2010 в 16:53 по местному времени на Гаити произошло землетрясение силой 7 баллов. Оно привел к разрушению большей части столицы страны Порт-о-Пренс и гибели более 222,5 тыс. человек.

Гаити - самая бедная страна Западного полушария. Разрушительные землетрясения были здесь в 1751-м, 1770-м, 1842-м и 1946-м. Остров Эспаньола, на котором находятся Гаити и Доминиканская республика, расположенный между двумя большими тектоническими плитами. Столица Порт-о-Пренс практически на линии разлома. Несмотря на эти знания и предупреждения сейсмологов о возможности землетрясения, бедность страны означала, что инфраструктура и аварийные службы были не готовы справиться с последствиями стихии.

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Последствия были катастрофическими. Все столичные больницы серьезно пострадали. Также аэропорт Порт-о-Пренса и морской порт. Были перебои со связью, основные дороги стали непроходимыми, и почти 300 тыс зданий были разрушены. Большинство из них были жилыми домами.

Точное количество жертв так и осталась неизвестно. Правительство оценило количество погибших в более, чем 316 тыс. человек. Было перемещено около 1 млн человек. Население страны - 11 млн человек.

Многие страны присылали деньги, помощь, припасы и рабочую силу. Аэропорт Порт-о-Пренса работал круглосуточно, но не мог вместить прибывших. Некоторые припасы сбрасывали на остров на парашютах.

Хотя гуманитарная помощь была немедленной и масштабной, устарелая инфраструктура Гаити осложнила доставку. Через полгода после землетрясения, ситуация еще считалась чрезвычайной. Более 1 млн человек жили в палатках, а эпидемия холеры, начавшаяся в октябре, забрала еще более 3,3 тыс. жизней. Последствия землетрясения ощущались в течение следующего десятилетия.

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Дата
12
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