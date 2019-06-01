Зеленского пригласили в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
В Администрации президента выразили благодарность за приглашение, об этом сообщили в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон", - говорится в сообщении.
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Выразили благодарность президенту США за проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности".
У Зеленского добавили, что это важный сигнал о стратегическом партнерстве двух стран.
Администрация президента США Дональда Трампа отозвала из Украины посла Мари Йованович.
20 мая она возвратилась в Вашингтон.
До назначения нового главы дипломатической миссии в Киеве его обязанности будет исполнять временный поверенный. Йованович назначили в августе 2016-го.
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