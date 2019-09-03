"Зеленский все испортил" - Лукашенко пожаловался белорусским школьникам

Александр Лукашенко провел первый урок в школе. Фото: sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского не может ездить на работу на велосипеде.

"Все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал, что будет на велосипеде ездить. Потом сразу параллель проведут, скажут, что Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и сам поехал. Поэтому я от этого отказался", - сказал Лукашенко во время общения с учениками школи №93 в Минске.

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Белорусский президент рассказал, что ему нравится электротранспорт. Хотел бы ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у него "какой-то" поддержки. "У нас вроде с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы говорили с президентом (Зеленским. - Gazeta.ua). Они просили какой-то помощи. Как мы, отказываем-не отказываем?" - сказал он на встрече с премьером Беларуси Сергеем Румас.