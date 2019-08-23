Лукашенко рассказал, что просил у него Зеленский

"У нас вроде и с Украиной сейчас неплохие отношения". ФОТО: Википедия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у него "какой-то" поддержки.

"У нас вроде с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы говорили с президентом (Зеленским. - Gazeta.ua). Они просили какой-то помощи. Как мы, отказываем-не отказываем?" - сказал он на встрече с премьером Беларуси Сергеем Румас, передает государственное агентство "Белта".

Он также спросил у премьера по логистике через Украину, которую недавно обсуждал с премьером Грузии.

"У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, пожалуй, наши недоработки. Потому вряд ли Украине будет препятствовать торговле. Им же также выгодно, это транзитная страна в этом смысле" , - добавил Лукашенко.

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Ранее Луценко заявлял, что приедет на форум в Житомире, куда его пригласил Владимир Зеленский.