Зеленский не получил от Байдена желаемого - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 1-7 сентября в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Зеленский ушел со своей встречи в Вашингтоне почти с пустыми руками", The National Interest, США

Президент Зеленский прибыл в Белый дом в среду на первую личную встречу с Байденом. Саммит сопровождал очередной раунд финансовой помощи США Украине, в том числе пакет помощи в области безопасности в размере $60 млн, еще $45 млн в виде гуманитарной помощи и $12,8 млн в виде "помощи в связи с Covid-19". Но эти цифры вряд ли являются новаторскими в контексте предыдущей помощи США Украине с 2014-го, когда только на военные нужды Украины потратили $2,5 млрд.

Автор: Reuters Встреча Зеленского и Байдена

Зеленский отправился в Вашингтон не для того, чтобы получить дополнительные деньги, которые его правительство, вероятно, получило бы в любом случае. А для смягчения недавней напряженности, которая накапливалась между Вашингтоном и Киевом с тех пор, как Байден вступил в должность и встретился с Путиным в Женеве.

У Зеленского были три главные задачи. Первая - добиться прогресса в разработке дорожной карты по вступлению Украины в НАТО. Вторая - убедить Вашингтон присоединиться или активно участвовать в "нормандском формате". Третья - добиться от Байдена значимых уступок в связи с неизбежным завершением строительства газопровода "Северный поток-2". Он ушел, не достигнув ни одной из этих целей.

У Зеленского были три главные задачи. Первая - добиться прогресса в разработке дорожной карты по вступлению Украины в НАТО. Вторая - убедить Вашингтон присоединиться или активно участвовать в "нормандском формате". Третья - добиться от Байдена значимых уступок в связи с неизбежным завершением строительства газопровода "Северный поток-2". Он ушел, не достигнув ни одной из этих целей

Зеленский не получил однозначного ответа "да или нет" относительно членства в НАТО, которого, как он ранее казал журналистам, будет добиваться от западных лидеров. Вместо этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила давно устоявшуюся позицию Байдена: "Двери в НАТО остаются открытыми для кандидатов. Но есть шаги, которые такие страны-кандидаты, как Украина, должны предпринять, чтобы соответствовать стандартам членства". Это та же позиция, которую занял госсекретарь Блинкен во время визита в Киев ранее этим летом. А до этого множество официальных лиц США. Зеленский утверждал, что Байден "лично поддерживает" амбиции Украины в отношении НАТО. Но несмотря на его попытки представить результаты встречи как признак прогресса в разработке дорожной карты нет признаков того, что Белый дом вообще изменил мышление в отношении этого вопроса.

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Киев много лет пытался убедить Вашингтон принять участие в "нормандском формате". Эти усилия частично проистекают из недовольства Киева Минскими соглашениями. Украинские руководители настаивают на невозможности выполнения частей Минска в том виде, в котором они сейчас написаны. При этом сам Зеленский ранее в этом году заявил, что "некоторые пункты Минска должны быть обновлены". В Киеве исходят из предположения, что более активное участие Вашингтона в "нормандском формате" может стимулировать пересмотр Минска или даже спровоцировать появление параллельного формата. Но Белый дом постоянно отклонял любые подобные приглашения, и недавний визит Зеленского не стал исключением.

Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что обе стороны "продолжают выступать против "Северного потока-2", который США и Украина рассматриваем как угрозу европейской энергетической безопасности". Но трубопровод находится на пороге запуска. На данном этапе противодействие ему со стороны Вашингтона выглядит скорее символическим, чем практическим. Администрация Байдена в мае отменила санкции в отношении компании, контролирующей строительство проекта, признав, что Вашингтон мало что может сделать, чтобы остановить трубопровод.

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"Правительства США и Украины поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников", - говорится в заявлении после встречи президентов.

Это тоже больше похоже на заявление о предпочтениях, чем на заявление о конкретных политических намерениях.

Саммит был упражнением в тезисах для разговоров и пустых заверениях, которые были в отношениях между США и Украиной после революции 2014 года. Зеленский и Байден призвали к прекращению войны на Донбассе, но Минские соглашения не стали ни на шаг ближе к выполнению накануне их седьмой годовщины, чем в день подписания. Противодействие России практически сводит на нет перспективы альтернативы Минску. Администрация Байдена не желает принимать Украину в НАТО, учитывая огромные геополитические риски. Но ему не хватает политической воли, чтобы заявить об этом прямо, и поэтому он продолжает затягивать рассмотрение вопроса под предлогом непрозрачных требований внутренних реформ.

Зеленский и Байден призвали к прекращению войны на Донбассе, но Минские соглашения не стали ни на шаг ближе к выполнению накануне их седьмой годовщины, чем в день подписания. Противодействие России практически сводит на нет перспективы альтернативы Минску. Администрация Байдена не желает принимать Украину в НАТО, учитывая огромные геополитические риски. Но ему не хватает политической воли, чтобы заявить об этом прямо, и поэтому он продолжает затягивать рассмотрение вопроса под предлогом непрозрачных требований внутренних реформ

В отличие от прошлых взаимодействий на государственном уровне между украинскими и американскими официальными лицами, на саммите Зеленского-Байдена не хватало того, в чем двусторонние отношения сейчас нуждаются больше, чем когда-либо: политического содержания и стратегической ясности. Продолжающееся упорство Байдена в устранении экзистенциальных вопросов, стоящих перед отношениями между США и Украиной, может посылать неверные политические сигналы как Киеву, так и Москве, запутывая и без того сложный мирный процесс на Донбассе, и повышая вероятность военных просчетов с потенциально катастрофическими последствиями.

"США осуждают задержание Россией лидера крымских татар", Reuters, Великобритания

США решительно осудили задержания Россией на выходных заместителя Меджлиса крымских татар и других представителей этой этнической группы.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что заместителя Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова задержали в субботу, 4 сентября, российские оккупационные власти в Крыму.

Автор: Facebook Эмине Джапаровой Замглавы Меджлиса Нуриман Джелялов

"Призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства", - говорится в заявлении Госдепа.

Джелялова и еще четырех крымчан задержали в связи с якобы повреждением газопровода в селе Перевальное, на трассе из Симферополя в Ялту.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "усилила террор в оккупированном Крыму", задержав пятеро человек, включая Джелялова.

"Россия задержала татар, вернувшихся с "Крымской платформы". Их пытают", Polsat, Польша

Татар, задержанных в последние дни в аннексированном Россией Крыму, подвергают пыткам, заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова. По ее мнению, задержание татар - месть за саммит "Крымская платформа". 3 и 4 августа в Крыму задержали пятерых крымских татар и провели серию обысков. Среди них заместитель главы Меджлиса.

"Согласно традиционному сценарию фальсификации обвинений, 23 августа, в день открытия саммита "Крымская платформа", якобы произошло механическое повреждение газопровода в Крыму", - говорит Джапарова.

Автор: Facebook Эмине Джапаровой Задержания крымских татар

В МВД Крыма заявили, что газопровод повредили "неизвестные". Джапарова подчеркивает, что повреждение газопровода, по которому поступает газ в военную часть, не подтверждено другими источниками. Но возбуждено дело по факту умышленного уничтожения имущества и начались поиски виновных.

"Виновных" почему-то нашли сразу после возвращения Джелялова из Киева, где он участвовал в "Крымской платформе". По сфабрикованным обвинениям он оказался "подрывником и соучастником преступления", а двоюродные братья - "диверсантами, исполнителями преступления"", - заявила замглавы украинского МИД.

"Виновных" почему-то нашли сразу после возвращения Джелялова из Киева, где он участвовал в "Крымской платформе". По сфабрикованным обвинениям он оказался "подрывником и соучастником преступления", а двоюродные братья - "диверсантами, исполнителями преступления", - заявила замглавы украинского МИД

Она подчеркнула, что к Джелялову и братьям не допускают независимых адвокатов.

"Мои источники говорят, что их пытают. К ним применяют незаконные методы расследования, психологическое и физическое давление. Считаем это актом мести за участие в "Крымской платформе", - говорит Джапарова.

Автор: Facebook Эмине Джапаровой Задержания крымских татар

По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, который ссылается на адвоката Джелялова, с момента задержания в субботу утром до позднего вечера мужчин держали в неизвестной комнате. На руках у Джелялова были наручники, а на голове - сумка. На него оказывали психологическое давление.

Крым является частью Украины и аннексирован Россией в марте 2014-го в результате вооруженного нападения и "референдума", который украинские и западные власти сочли незаконными. Татары, которые до аннексии составляли до 15% жителей полуострова, бойкотировали "референдум". После аннексии они подверглись репрессиям со стороны Москвы. Россия считает Меджлис экстремистской организацией и запретила его.

В последнем "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о том, что американские СМИ пишут о визите Зеленского. В частности, о предположениях, какие темы будут поднимать во время встречи главы государств, а также советы от бывшего послав США в Украине и бывшего помощника госсекретаря, что и как следует делать Байдену.





