"Зеленський не наважується боротися проти корупції" - огляд преси

Путин и Медведчук во время встречи 6 октября 2020-го в резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Заявление президента Байдена по случаю годовщины незаконного вторжения России в Украине", - Белый дом США

Проходит 7 лет, как Россия нарушила международное право и нормы, по которым страны взаимодействуют, а также суверенитет и территориальную целостность своего соседа - Украины, когда вторглась в Крым.

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США продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров с начала конфликта. В эту мрачную годовщину подтверждаем простую истину: Крым - это Украина.

США не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией. Будем с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Продолжим работу по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины. Продолжим уважать мужество и надежду Революции достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков на Майдане, потребовав нового старта для своей страны. Штаты в дальнейшем верят в обещания Украины. Поддерживаем всех, кто хочет мирного, демократического и процветающего будущего для своей страны.

"Байден выступил к годовщине вторжения России в Украине", - WP, Польша

Прошло 7 лет, как Россия аннексировала украинский Крым. Президент США Джо Байден напомнил по этому поводу, что Россия нарушила международное право, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российское вторжение и захват Крыма наглым оскорблением международного права. Он добавил, что оккупация является угрозой для глобальной безопасности и призвал Россию прекратить свои действия в Крыму и на востоке Украины.

В то же время посол Польши в Турции Якуб Кумоч вместе с послом Украины почтили память жертв российской агрессии в Украине.

"Польша на стороне жертв и призывает Россию соблюдать международное право ради восстановления территориальной целостности Украины. Польша никогда не признает оккупации Крыма, остается украинским, сколько бы туда не посылали российских солдат или "зеленых человечков", - сказал Кумоч.

"Почему Украина ввела санкции против союзника Путина Медведчука", - Atlantic Council, США

Один из самых влиятельных людей в Украине, Виктор Медведчук, оказался в санкционный списке, составленном его собственной страной.

Медведчук - бизнесмен, политик и телемагнат, сопредседатель крупнейшей пророссийской партии Украины. Он личный друг Путина, крестного отца его дочери. Он также контролировал 3 крупнейшие прокремлевские телеканалы в Украине.

Все это могло бы считаться приемлемым для страны, если бы не война с Россией. Медведчук и его пятая колонна были занозой в мирных усилиях Киева с начала конфликта в 2014 году.

Недавно появилось новое шокирующее свидетельство измены семьи Медведчуков. Жена кума Путина направляла прибыль от своего нефтяного предприятия в России в прокси-кремлевские "республики" на востоке Украины. Это финансирование терроризма, в соответствии с законами Украины. По этой причине относительно Медведчука, его жены и их компаний применили санкции.

"Долги Украины вызывают проблемы", - Foreign Policy, США

В Украине растет долговая проблема, которую президент Зеленский только усугубляет. Финансовая поддержка со стороны МВФ обусловлена ​​проведением в Украине реформ, которые снизят ее зависимость от международной помощи в будущем. Однако Киев, похоже, ищет способы обойти условия МВФ. Это опасная стратегия.

Уклонение от реформ должно беспокоить администрацию Байдена. Если Украина будет откатываться от демократических изменений, то будет становиться более уязвимой. Слабая экономика может вернуть ее торговую зависимость от России. С другой стороны, процветающая и демократическая Украина означает независимость от Кремля.

Кредит МВФ для Украины в размере $5 млрд, согласованный в середине 2020-го, застопорился, а последняя миссия Фонда завершилась в феврале без соглашения о следующем транше. МВФ ожидает, когда Киев решит вернуться к согласованным приоритетам, которые включают независимость банков и судебную реформу, а также борьбу с коррупцией. Это не первый раз сотрудничество Украины с МВФ откладывается из-за темпов антикоррупционных реформ в Киеве.

Еще в 2016-м тогдашняя управляющая директор МВФ Кристин Лагард предупредила Украину, что остановит программу спасения страны в $40 млрд, если Киев не будет серьезно относиться к борьбе с коррупцией.

В то же время проблемы украинских долгов становятся все более актуальными. По данным МВФ, гарантированный государством долг Украины увеличился с 50,4% от ВВП в 2019 году до 65,4% в 2020-м.

По данным министерства финансов Украины, в первой половине 2021-го стране следует выплатить около $11 млрд, или 7% от ВВП. Потом придется выплатить еще примерно $10 млрд в течение 2021 года.

Из-за неспособности бороться с коррупцией последующие транши Украине со стороны МВФ под угрозой. Администрация Зеленского не решается принимать решительных мер против системной коррупции, что является одним из нескольких приоритетов, от которых МВФ обусловил поддержку.

Глава "Американской торговой палаты" в Украине Энди Хандер заявил в октябре 2020-го, что считает программу Фонду знаком одобрения для международных инвесторов. Украинский "Европейская бизнес-ассоциация" в недавнем опросе обнаружила, что инвесторы отреагируют негативно, если Украина не сможет достичь соглашения с МВФ о следующем транше кредита.

"В 2023 году Украина построит высокоскоростную железную дорогу", - TVP, Польша

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий объявил, что в 2021-м его страна начнет строительство высокоскоростных железных дорог. Линия от пограничного пункта Мостиска во Львов должна стать первой адаптированной в Украине к поездам, которые развивают скорость 250 км/ч.

А уже в 2023-м эту линию перестроят таким образом, чтобы ею могли ездить поезда как с европейской шириной путей - 1435 мм, так и с российской - 1525 мм.

Если так произойдет, это будет означать, что через 3 года можно будет еще более удобно путешествовать из Польши в Украину.

"Двух работников украинского посольства в Варшаве уволили за попытку контрабанды", - WNP, Польша

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уволил 2 сотрудников посольства Украины в Варшаве, задержанных на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество сигарет, золота и валюты.

"Их поймали с поличным - остановили на границе при попытке вывезти крупную сумму валюты, золота и сигарет из Украины в Польшу на служебной машине. Поэтому их работа в посольстве завершилась", - написал министр.