Желающим строиться раздают землю просто так

Городской совет Квилпи предоставляет бесплатные участки земли для тех, кто хочет строиться / Реклама в Facebook предложений властей города Квилпи

Австралийский город раздает бесплатно землю в виде государственных субсидий, чтобы люди начали строиться.

Город Квилпи насчитывает около 800 жителей и 46 зданий, принадлежащих муниципалитету. И жилья там не хватает. Об этом пишет Independent.

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Городской совет Квилпи предлагает землю на $12,5 тыс. тем, кто построит дом, стоимостью менее $750 тыс., и будет там жить как минимум шесть месяцев.

"Если хотите выйти на пенсию и нуждаетесь в доступном доме, если вы молодой человек, начинающий карьеру, вам будет трудно найти лучшее предложение в Австралии. В зависимости от стоимости земли, это может означать, что мы, по сути, отдаем ее", - говорит мер города Джастин Хэнкок.

В городе, который стремится привлечь молодежь, много вакансий. В том числе, банкира, опекуна за детьми, бармена. Власти говорят, что у молодых людей есть также возможность открыть новый бизнес.

В городе во время пандемии не фиксировали случаев коронавируса.

Квилпи - не единственный город, который поощряет потенциальных новых жителей. Второй по величине штат в стране Виктория также стимулирует покупателей – они должны заплатить только 5% от депозита за новый дом, а "Фонд покупателей жилья Виктории" готов покрыть четверть стоимости в обмен на долю в собственности.

Неуклонный рост производства авокадо в Австралии привел к резкому падению цен на них. Ягода, которую когда-то воспринимали как символ здоровья и элитарности, теперь настолько распространена в стране, что фермеры должны выкидывать гниющие авокадо.