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суббота, 16 октября 2021 03:14

Переизбыток авокадо в Австралии привел к их рекордному удешевлению

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Переизбыток авокадо в Австралии привел к их рекордному удешевлению
Производство авокадо в Австралии резко выросло за последнее десятилетие / Getty Images

Неуклонный рост производства авокадо в Австралии привел к резкому падению цен на них.

Ягода, которую когда-то воспринимали как символ здоровья и элитарности, теперь настолько распространена в стране, что фермеры должны выкидывать гниющие авокадо. Об этом пишет Independent.

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Цены на эти ягоды в Австралии упали в пересчете до 19 грн за штуку с 58 грн в начале года. А еще в 2018 году стоили 173 грн.

Фермеры посадили большое количество деревьев для удовлетворения растущего спроса. Урожай выращивают в Австралии круглый год.

По данным отраслевой группы Avocados Australia, жители страны потребляют 4 кг авокадо на человека в год, а к 2022 году это число вырастет до 5 кг. Но страна в этому году произвела на 65% больше авокадо, по сравнению с 2020 годом.

Сейчас на фермах в стране гниет больше авокадо, чем продают на полках супермаркетов. Нынешний всплеск производства объясняется хорошими сезонными условиями в Австралии.

Хотя некоторые авокадо из Австралии попадают на азиатские рынки в Сингапуре, Малайзии и Гонконге, экспорт ягоды относительно невелик. Несмотря на то, что в 2020-2021 годах страна продавала за границу 4% урожая, фермеры сейчас изучают такие возможности. Падение цен способствует этому.

В австралийском Мельбурне 19 сентября во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере, 10 полицейских получили ранения.

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