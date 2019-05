Зазевался - Путин опозорился на видео

Показали на видео, как президент РФ Владимир Путин упал во время хоккейного матча в Сочи.

Делая круг на коньках по стадиону, он засмотрелся и растянулся на коврике, сообщает ABC видео.

Коллеги по команде пытались предупредить Путина об опасности. Но тот не увидел лежащий на льду коврик, споткнулся и упал вниз.

