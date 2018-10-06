Заявили о возможности войны на Балканах

Жан-Клод Юнкер заявил о возможности войны на Балканах. Фото Радио Свобода

Если страны Европейского союза не поддержат стремление Балканских стран чаты частью союза, это может привести к войне в регионе.

Такое мнение высказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет "Новое время".

По Йоо словам странам необходимо предоставить реалистичные планы по вступлению в Евросоюз.

"Балканские страны предстоит долгий путь к вступлению. Возможные будущие участники Европейского Союза достигли прогресса, однако он недостаточно ярко выраженный", - заявил Юнкер.

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Вступление в ЕС стран Западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, способствует его безопасности.

Президент Сербии Александар Вучич обратится за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину из-за ситуации с Косово.