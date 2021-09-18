Заявили о начале реставрации собора Парижской Богоматери

В ближайшее время начнется реставрация собора Парижской Богоматери. Фото: Reuters

В Париже завершили работы по укреплению собора Нотр-Дам, что позволит начать реставрацию непосредственно самого храма.

Заключительный этап усиления безопасности конструкции собора включал в себя укрепление поврежденных во время пожара сводов с помощью огромных деревянных арочных каркасов, передает Reuters.

В ближайшие месяцы пройдут восстановительные работы, как только проведут тендер. Парижский храм будут восстанавливать в соответствии с прежним дизайном.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Нотр-Дам откроют для посетителей до 2024 года, когда в стране пройдут Олимпийские игры.

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15 апреля 2019 в соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари, произошел крупный пожар. Огонь бушевал более 15 ч. В результате пожара в соборе обрушилась крыша и шпиль.