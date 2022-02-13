Завершилися переговори Байдена з Зеленським

Зеленский разговаривал с Байденом час. Фото: Reuters

Сегодня, 13 февраля, президент США Джо Байден пообщался по телефону с президентом Владимиром Зеленским.

Розмова тривала годину, повідомляють у Білому домі.

Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України", — йдеться у повідомленні.

Лідери двох країн погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України.

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