Заставляли снимать белье и приседать: в России силовики издевались над женщинами

Над женщинами издевались силовики после задержаний на протестах в поддержку Навального. Фото: Reuters

В России задержанные женщины, которые выходили на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, рассказали, что после задержания над ними издевались в полицейском участке.

Женщин заставляли раздеваться догола, сообщил Daily Mail.

По словам задержанных женщин, их склоняли показывать нижнее белье и приседать обнаженными.

В Казани девушки утверждали, что их заставляли раздеваться в камере с прозрачным стеклом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночь длинных дубинок в РФ: что известно о задержанных во время митингов за Навального

28-летний Талгат Ахмади, которого также задержали на митинге, стал свидетелем того, как полицейские заставили девушку в отделении снять бюстгальтер. После ее отказа, ей пригрозили дополнительным обвинением в неповиновении.

Правозащитница Эльза Нисанбекова сообщила, что женщины обращались к ней с жалобами на жестокое обращение полицейских.

Во время разгона митингов в России против заключения оппозиционера Алексея Навального 2 февраля силовики задержали более 1,3 тыс. человек.