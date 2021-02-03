Заставляли снимать белье и приседать: в России силовики издевались над женщинами

В России задержанные женщины, которые выходили на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, рассказали, что после задержания над ними издевались в полицейском участке.
Женщин заставляли раздеваться догола, сообщил Daily Mail.
По словам задержанных женщин, их склоняли показывать нижнее белье и приседать обнаженными.
В Казани девушки утверждали, что их заставляли раздеваться в камере с прозрачным стеклом.
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28-летний Талгат Ахмади, которого также задержали на митинге, стал свидетелем того, как полицейские заставили девушку в отделении снять бюстгальтер. После ее отказа, ей пригрозили дополнительным обвинением в неповиновении.
Правозащитница Эльза Нисанбекова сообщила, что женщины обращались к ней с жалобами на жестокое обращение полицейских.
Во время разгона митингов в России против заключения оппозиционера Алексея Навального 2 февраля силовики задержали более 1,3 тыс. человек.
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