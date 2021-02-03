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среда, 03 февраля 2021 14:17

Заставляли снимать белье и приседать: в России силовики издевались над женщинами

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Заставляли снимать белье и приседать: в России силовики издевались над женщинами
Над женщинами издевались силовики после задержаний на протестах в поддержку Навального. Фото: Reuters

В России задержанные женщины, которые выходили на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, рассказали, что после задержания над ними издевались в полицейском участке.

Женщин заставляли раздеваться догола, сообщил Daily Mail.

По словам задержанных женщин, их склоняли показывать нижнее белье и приседать обнаженными.

В Казани девушки утверждали, что их заставляли раздеваться в камере с прозрачным стеклом.

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28-летний Талгат Ахмади, которого также задержали на митинге, стал свидетелем того, как полицейские заставили девушку в отделении снять бюстгальтер. После ее отказа, ей пригрозили дополнительным обвинением в неповиновении.

Правозащитница Эльза Нисанбекова сообщила, что женщины обращались к ней с жалобами на жестокое обращение полицейских.

Во время разгона митингов в России против заключения оппозиционера Алексея Навального 2 февраля силовики задержали более 1,3 тыс. человек.

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