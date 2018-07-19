Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море

Такого явления не помнят ни рыбаки, ни старожилы города Kepeдигиoнa, местечка в Англии в графстве Уэльс.

Близ туристического уголка "Bird Rock" в море возле береговой линии засняли скопление редких розовых медуз. Ширина розового пятна, которую они образовали, достигала 40 метров, - передает Experttur.

Такого масштабного скопления медуз у берегов графства до того еще не замечали, а туристы, которые наблюдали это явление, отмечают что зрелище было просто невероятным.

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Экологи убеждены - увеличение количества этих медуз можно объяснить улучшением состояния мирового океана.

Как отмечают эксперты, большая часть видов медуз, которые проживают в прибрежных зонах Большой Британии, не является опасными для человека. Но они создают неудобства для туристов, которые планируют выкупаться в море.

Рыбалки, в свою очередь, заверяют, что в месте с таким количеством медуз стоит закидывать сети на скумбрию.