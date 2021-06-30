Жара бьет рекорды три дня подряд. Гибнут десятки людей

Житель проходит через станцию охлаждения на улице в Ванкувере, Британская Колумбия, в понедельник, 28 июня 2021 года / Getty Images

В Британской Колумбии, самой западной провинции Канады, с понедельника, 28 июня, полиция зарегистрировала не менее 70 случаев внезапной смерти, в основном пожилых людей. В Канаде наблюдается рекордная волна жары.

Полиция утверждает, что большинство внезапных смертей связано с жарой. Во вторник в Канаде зафиксировали третий день подряд рекордной температуры - в городе Литтоне зафиксировали +49,5°C. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град, шквалы и смерчи: погода удивит в последний день июня

Температуры выше +45°C никогда не регистрировали в Канаде до этой недели. Рекордная температура +45°C в 1937 году. Британская Колумбия в понедельник решила закрыть школы и университеты.

"Проверяйте соседей, членов семьи, пожилых людей, которых знаете. Эта погода может быть смертельной для некоторых членов нашего сообщества, особенно пожилых и людей с проблемами со здоровьем", - призывает Майк Каланж из полицейского управления Ванкувера.

По данным полиции, от жары в Ванкувере погибло 69 человек. Большинство пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

В соседних США также наблюдают волну жары. В северных городах страны, Портленде и Сиэтле, температура достигла самого высокого уровня с 1940-х. В Портленде поднялась до +46,1°C, а в Сиэтле - до +42,2°C.

Столь высокие температуры не характерны для тихоокеанского северо-запада Северной Америки - жители этих мест привыкли к обильным дождям летом. Источником нынешней волны тепла является зона высокого давления над Тихим океаном.

"Это дает нам понять, что климат меняется. Наука давно говорит об этом, но теперь можем почувствовать сами, потому что нам нужно спать в подвале, чтобы охладиться", - говорит Грег Флато, исследователь из отдела климатической политики правительства Канады.

У детей большие риски обезвоживания организма и перегрева в жару. Поэтому родителям стоит знать, чего не следует делать с ребенком в жаркую погоду, рассказала консультант по грудному вскармливанию Анастасия Быкова-Шелшевицкая.