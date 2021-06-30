Жара бьет рекорды три дня подряд. Гибнут десятки людей

 
Ексклюзивы
1/5
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 603
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 549
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 837
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 648
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
6 Просмотров: 1287
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1305
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 441
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
8
7
3
4
5
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
Видео
Все видео
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 99
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 648
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2016
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 738
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 396
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 909
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 10:07

Жара бьет рекорды три дня подряд. Гибнут десятки людей

  Комментировать
Жара бьет рекорды три дня подряд. Гибнут десятки людей
Житель проходит через станцию охлаждения на улице в Ванкувере, Британская Колумбия, в понедельник, 28 июня 2021 года / Getty Images

В Британской Колумбии, самой западной провинции Канады, с понедельника, 28 июня, полиция зарегистрировала не менее 70 случаев внезапной смерти, в основном пожилых людей. В Канаде наблюдается рекордная волна жары.

Полиция утверждает, что большинство внезапных смертей связано с жарой. Во вторник в Канаде зафиксировали третий день подряд рекордной температуры - в городе Литтоне зафиксировали +49,5°C. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град, шквалы и смерчи: погода удивит в последний день июня

Температуры выше +45°C никогда не регистрировали в Канаде до этой недели. Рекордная температура +45°C в 1937 году. Британская Колумбия в понедельник решила закрыть школы и университеты.

"Проверяйте соседей, членов семьи, пожилых людей, которых знаете. Эта погода может быть смертельной для некоторых членов нашего сообщества, особенно пожилых и людей с проблемами со здоровьем", - призывает Майк Каланж из полицейского управления Ванкувера.

По данным полиции, от жары в Ванкувере погибло 69 человек. Большинство пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

В соседних США также наблюдают волну жары. В северных городах страны, Портленде и Сиэтле, температура достигла самого высокого уровня с 1940-х. В Портленде поднялась до +46,1°C, а в Сиэтле - до +42,2°C.

Столь высокие температуры не характерны для тихоокеанского северо-запада Северной Америки - жители этих мест привыкли к обильным дождям летом. Источником нынешней волны тепла является зона высокого давления над Тихим океаном.

"Это дает нам понять, что климат меняется. Наука давно говорит об этом, но теперь можем почувствовать сами, потому что нам нужно спать в подвале, чтобы охладиться", - говорит Грег Флато, исследователь из отдела климатической политики правительства Канады.

У детей большие риски обезвоживания организма и перегрева в жару. Поэтому родителям стоит знать, чего не следует делать с ребенком в жаркую погоду, рассказала консультант по грудному вскармливанию Анастасия Быкова-Шелшевицкая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жара бьет рекорды три дня подряд. Гибнут десятки людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Самое читаемое
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 6048
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5553
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 4068
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 3483
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 3006
Мир
Повесят "черную вдову" за убийства любовников
Повесят "черную вдову" за убийства любовников Просмотров: 207
Экс-президент получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду
Экс-президент получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду Просмотров: 126
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 1431
Ким Чен Ын пугает масштабным кризисом в КНДР
Ким Чен Ын пугает масштабным кризисом в КНДР Просмотров: 288
В Европе новая тройка лидеров по Сovid-смертности
В Европе новая тройка лидеров по Сovid-смертности Просмотров: 756
Больше всего комментируют
29
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
Голосов: 30
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть