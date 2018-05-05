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суббота, 05 мая 2018 16:57

Запустили первую миссию для изучения Марса изнутри

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5 мая американская космическое агентство НАСА запустила миссию по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе. Зонд InSight запущен с базы ВВС Ванденберґ в Калифорнии на ракете Atlas 5.

Автор: ua.krymr.com
  Миссия будет впервые изучать Марс изнутри
Миссия будет впервые изучать Марс изнутри

Миссия InSight Mars изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использования геодезических методов и теплопередачи, сообщает НАСА.

Это первая миссия, которая сосредоточится преимущественно на изучении Марса изнутри.

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"Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля", - отмечает агентство.

НАСА планировало запустить миссию InSight Mars еще 2016 года, однако из-за технических неисправностей решение отложили. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight на Марсе пробурит скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро ​​планеты.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через 3 мин после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она успешно села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час.

ua.krymr.com
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05
мая

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